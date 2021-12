Délicate et élégante, tout le monde sait que la soie est l’un des plus beaux tissus. Que ce soit votre plus belle blouse ou une cravate élégante, on peut comprendre que vous soyez hésitant à laver de la soie et la repasser. Robe en soie ou écharpe et taie d’oreiller, il existe des méthodes spécifiques de lavage de la soie en machine et de repassage de la soie pour que vos vêtements restent impeccables. Découvrez les meilleures méthodes pour laver la soie afin d’éviter que vos plus beaux vêtements soient froissés ou brûlés.