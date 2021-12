Sommige mensen zijn bang dat een heet strijkijzer zo'n kwetsbaar materiaal als zijde zal verbranden, maar het goede nieuws is dat het goed mogelijk is om zijde te strijken zonder het te beschadigen. De truc is om te begrijpen hoe je dit voorzichtig aanpakt.

Strijk je zijden kleding terwijl de stof nog vochtig is na het wassen en vergeet het kledingstuk niet binnenstebuiten te keren. Omdat zijde erg kwetsbaar is en hoge temperaturen brandplekken achter kunnen laten, kun je overwegen om zijde alleen te stomen. De Philips Steam&Go handheld kledingstomer is bijvoorbeeld veilig om te gebruiken op alle kwetsbare textielsoorten en de krachtige stoom maakt kreukels zonder moeite glad. De kledingstomer verwijdert bovendien vervelende luchtjes en bacteriën, waardoor je niet vaak een fijne was hoeft te doen.