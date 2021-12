Hoe krijg je zweetgeur uit kleding?



Zweet, schimmel, rook, eten of gewoon een muffe geur: welke luchtjes er ook in je kleren zitten, met deze huismiddeltjes ben je er snel weer vanaf.



Zuiveringszout – dit is geweldig om een muffe geur of zweetlucht uit kleding te krijgen en laat je kleren er bovendien helder uitzien. Als de was echt onplezierig ruikt, kun je ongeveer 90g zuiveringszout samen met je kleren in de trommel van de wasmachine doen. Gebruik je wasmiddel op dezelfde manier als gewoonlijk. Als het goed is, ruiken je kleren een stuk frisser als ze uit de machine komen. Gaat het om een écht hardnekkige geur, dan kun je je kleding van tevoren even laten weken.



Azijn – je kunt azijn op dezelfde manier gebruiken. Doe het in de wasmachine met je wasmiddel of week je kleren een nachtje in een mengsel van drie delen water met één deel azijn voordat je ze wast.



Denk eraan: meng nooit azijn met bleekmiddel. Dit kan een chemische reactie veroorzaken waarbij giftig chloorgas vrijkomt.