We zien er allemaal graag goed uit, maar een gekreukt shirt geeft toch een minder verzorgde indruk. Of het nou om een alledaags T-shirt gaat of een net overhemd voor een speciale gelegenheid, het ziet er het beste uit als het glad gestreken is. Maar hoe strijk je een overhemd? Dit artikel maakt de klus heel eenvoudig. We hebben ook een aantal handige tips voor je als je de basics al kent, maar je een makkelijke manier zoekt om mouwen te strijken of als je een T-shirt of blouse wilt strijken