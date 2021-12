Stomen is een geweldige manier om je kleding een frisse uitstraling te geven en kreukvrij te maken, of dat nu voor een avondje uit is of voor een sollicitatiegesprek. Als je net als wij een volle agenda hebt, heb je waarschijnlijk niet altijd tijd (of zin) om je kleding te strijken met een stoomstrijkijzer of stoomgenerator. Dan is een handheld kledingstomer een ideaal alternatief. Heb je nog nooit een kledingstomer gebruikt? Hier vind je alles wat je moet weten om je kleding zelf te stomen en er zo goed als nieuw uit te laten zien, ook geven we je advies over hoe je een stoomstrijkijzer gebruikt.