Was je jeans na 4-5 keer dragen – was je het vaker dan dat zal de kleur sneller vervagen. Vlekken in je spijkerbroek kun je verwijderen door ze weg te deppen en door alleen dat deel van je broek te wassen dat ook écht vies is. Wil je je spijkerbroek snel opfrissen nadat deze lang in de kledingkast heeft gelegen of wil je een aantal hardnekkige kreukels verwijderen, dan biedt een krachtige handheld kledingstomer de uitkomst.