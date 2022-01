OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.