Comment faire un café glacé maison



Quoi de plus rafraîchissant qu’un café glacé le matin ? Un café glacé maison ! Le café froid et intense mélangé à du lait crémeux le tout agrémenté de glaçons est la boisson idéale pour satisfaire vos envies de café durant l’été.



Si c’est votre boisson préférée du matin, pourquoi ne pas apprendre comment faire un café glacé ? Rien de plus facile avec ce guide, et vous pourrez bientôt préparer vos boissons rafraîchissantes grâce notre recette de café glacé et apprendre aussi comment faire un café frappé.