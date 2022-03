Grâce à sa nouvelle formule de revêtement et à sa lumière blanche froide, la lampe Philips WhiteVision ultra améliore significativement la visibilité de nuit. Avec jusqu'à 60 % de visibilité en plus**, son faisceau lumineux net permet aux conducteurs non seulement de mieux voir les autres usagers, mais aussi d'être mieux vus. Il améliore la sécurité et leur donne plus de temps pour réagir aux dangers potentiels se présentant à eux.