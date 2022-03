Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die een upgrade willen met de stijl en uitstraling van LED verlichting, maar die rijden in een auto met halogeenverlichting. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coatingformule op het glas zijn WhiteVision ultra lampen onze witste lampen voor op de weg die de reflector in de koplamp een prachtige uitstraling geven.