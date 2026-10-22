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WhiteVision ultraStijlvolle look met wit licht

12258WVUB1

Strakke, onweerstaanbare look

Philips WhiteVision ultra-lampen met de nieuwste coating bieden prachtig wit licht. Dit zijn onze witste halogeenlampen die wettelijk zijn toegestaan op de weg — de perfecte keuze als u een coole, stijlvolle look wilt.

Bekijk alle voordelen

De nieuwste stijlvolle witte lampen voor uw auto

Strakke, onweerstaanbare look

  • Type lamp: H1

  • 12 V, 55W

  • Tot 60% meer zicht¹

  • Scherpe, witte look

  • Aantal lampen: 1

Scherp, wit licht

Philips WhiteVision ultra-koplampen geven uw auto een compleet nieuwe look met fel wit licht. De juiste keuze om goed verlicht en stijlvol de weg op te gaan!

Upgrade van halogeenkoplampen met een zeer stijlvolle look

Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die een upgrade willen met de stijl en uitstraling die doet denken aan LED-verlichting, maar die rijden in een auto met halogeenverlichting. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coatingformule op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg die de reflector in de koplamp een prachtige uitstraling geven.

Prachtige witte, goedgekeurde en stijlvolle koplampen

Geüpgradede WhiteVision ultra-koplampen zijn ECE-gecertificeerd voor helder wit licht op de weg. Bestuurders genieten van een levendige uitstraling en van een lamp die voldoet aan de regelgeving. U kunt daardoor erg ver kijken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid doordat bestuurders die vóór u rijden worden verblind.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. ¹ Vergeleken met de minimale wettelijke norm. Van toepassing op koplampen.