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  • Veiligheid boven alles
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  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles
  • Veiligheid boven alles

VisionMeer zicht

12972PRB1

3.8
| (256) Reviews & awards
Veiligheid boven alles
De Vision-koplampen bieden tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
Bekijk alle voordelen

Tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: H7

  • 12 V, 55W

  • Tot 30% meer zicht

  • Beste prijs-kwaliteitverhouding

  • Aantal lampen: 1

Vision-lampen projecteren 25 meter langere lichtstralen dan standaardlampen

Vision-lampen projecteren 25 meter langere lichtstralen dan standaardlampen

Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.

Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden

Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden

Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

10/11/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

For now is ok

Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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