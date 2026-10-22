Nouveaux phares avant halogènes apportant un aspect très élégant

Philips WhiteVision Ultra est conçue pour les conducteurs souhaitant une amélioration avec le style et l'apparence rappelant ceux de l'éclairage LED, mais qui conduisent un véhicule doté d'une technologie halogène. Grâce à la nouvelle formule avancée de revêtement sur le verre, les ampoules WhiteVision ultra sont nos lampes homologuées pour la route les plus blanches, donnant un aspect sensationnel au réflecteur du feu avant.