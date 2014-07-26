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Niet meer leverbaar

Philips Avent VIAAvent-bijvulbekers

SCF615/10

5

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Handig Philips Avent-bewaarsysteem

Het Philips Avent-bewaarsysteem is veelzijdig en ruimtebesparend en groeit met je baby mee. Je kunt dezelfde fles gebruiken voor het bewaren van moedermelk en babyvoeding. De fles past op alle Philips Avent-borstkolven en -spenen.

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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Melkbewaarbeker

Handig Philips Avent-bewaarsysteem

  • 180 ml

Lekvrij schroefsysteem

Lekvrij schroefsysteem

Veilig bewaren en vervoeren

Babyvoeding bewaren

Bewaar je moedermelk of babyvoeding in de Philips Avent-bewaarbekers voor moedermelk. Je kunt de voeding bewaren in de koelkast of vriezer.

Neem babyvoeding mee voor onderweg

Ideaal voor onderweg. Je kunt babyvoeding gemakkelijk meenemen wanneer je de deur uitgaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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5.0

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

17/10/2013

France

France

bon produit

tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 