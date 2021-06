Lorsque vous utilisez la fonction café prémoulu pour préparer votre café, la machine doit être allumée et prête à l'emploi avant d'ajouter du café prémoulu dans le compartiment du café prémoulu.

N'utilisez qu'une seule mesure de marc de café avec la cuillère fournie et enlevez l'excédent. Cet excédent de marc de café peut entraîner le remplissage excessif du groupe café et interrompre la préparation. Le café moulu sera inutilisable et la machine ne versera pas de café.