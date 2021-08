La plupart des en-cas doivent être cuits aussi longtemps que pour une cuisson au four. Les temps de préparation pour la friteuse conventionnelle sont plus courts et la cuisson ne sera pas adaptée à l'Airfryer. Il faut à la plupart des en-cas entre 6 et 10 minutes pour cuire. Poursuivez la cuisson quelques minutes si les aliments ne sont pas assez croustillants.

Secouez le panier à mi-cuisson si les ingrédients se touchent.

Pour un résultat homogène, secouez le panier 2 à 3 fois si vous préparez de grandes quantités d'aliments.