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    Assistance Philips

    L'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est trop faible

    Publié le 25 novembre 2025

    Consultez les conseils ci-dessous pour résoudre les problèmes de puissance d'aspiration les plus courants survenant avec les tire-lait électriques Philips Avent.

    Vérifiez que les valves sont complètement fermées et que les membranes ne sont pas endommagées (elles doivent être exemptes de fissures, trous ou déchirures). Les pièces doivent être propres et bien ajustées. Si les valves ou les membranes sont endommagées, il est nécessaire de les remplacer.

    Vérifiez également que les coussinets ou téterelles ne sont pas endommagés.

    Remplacez toute pièce usée ou endommagée.

    Démontez, nettoyez et désinfectez toutes les pièces du tire-lait en contact avec le sein et le lait maternel avant la première utilisation du tire-lait et après chaque utilisation.

    Retirez et nettoyez la valve avec précaution. Si elle est endommagée, votre tire-lait pourrait ne plus fonctionner correctement. Pour nettoyer la valve, frottez-la délicatement entre vos doigts dans de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. N'insérez pas d'objets dans la valve, cela pourrait l'endommager.

    Vous pouvez également vérifier que votre tire-lait est bien assemblé. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien assemblées et que les joints sont étanches. La présence de raccords desserrés ou de pièces mal installées diminuera la puissance d'aspiration. En assemblant le tire-lait juste après l'avoir désinfecté, lorsqu'il est encore humide, vous pouvez améliorer la puissance d'aspiration.

    Si vous possédez plusieurs modèles de tire-lait Philips Avent, assurez-vous de ne pas intervertir les pièces et de ne pas utiliser de pièces d'autres marques.

    Pour plus d'informations sur l'assemblage correct du tire-lait, rendez-vous sur la page philips.com/support de votre produit et recherchez « Comment assembler » ou consultez le mode d'emploi en ligne.

    La puissance d'aspiration est peut-être trop faible. Essayez de la régler à l'aide des boutons du bloc moteur. 

    Choisissez une puissance qui ne provoque pas de douleur ou d'inconfort, pour tirer votre lait de manière confortable et efficace.

    Avant de tirer votre lait, réchauffez votre sein avec une serviette chaude et massez-le pour stimuler l'aréole afin que le sein soit complètement détendu et prêt pour le tirage de lait.

    De plus, n'oubliez pas d'utiliser le mode stimulation de votre tire-lait au début de vos séances de tirage.

    Une stimulation adaptée de vos mamelons améliore l'adhérence de votre tire-lait et favorise une production de lait efficace.

    Pour plus d'informations sur la manière dont une stimulation adéquate contribue à la production de lait, recherchez notre article intitulé « Puis-je tirer plus de lait en utilisant une puissance d'aspiration plus élevée ? » sur ce site web, ou consultez un professionnel de santé.

    Si vous avez besoin de pièces de rechange et d'accessoires ou d'assistance pour utiliser votre tire-lait, rendez-vous sur philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous pouvez également contacter un professionnel de santé.

    Vérifiez que vos téterelles sont bien en place. Si vous ne parvenez pas à tirer votre lait, cela peut être à cause de téterelles non adaptées ou mal positionnées.

    Recherchez notre article « Comment choisir la bonne taille de téterelle/d'insert de mamelon ? » pour plus d'informations sur la mise en place et les tailles.

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