Deux brosses rapides nettoient le sol à l’eau de manière hygiénique

Cette technologie innovante brevetée de brosse rotative et ultrarapide dotée d’un débit constant d’eau propre permet d’utiliser les brosses auto-nettoyantes Power Brushes et empêche de répandre la saleté sur le sol. Vous n’avez donc plus besoin de rincer et d’essorer une serpillère sale pour continuer le nettoyage !