Geavanceerde hygiënische vloerreiniging

De innovatieve AquaTrio Cordless 7000-serie is onze geavanceerde Wet & Dry-stofzuiger for een ultieme schoonmaakprestatie. Geavanceerde technologie in flexibel design zorgt dat zelfs moeilijk bereikbare plekken tussen en onder meubels actief gedweild kunnen worden. Bekijk alle voordelen