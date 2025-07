Rasage de près longue durée, confort optimal

Grâce au système de rasage Lift&Cut triple action et à la tête de précision compacte et flexible à 360°, le Philips i9000 Prestige rase les poils au plus près de la peau, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte, guide et s'adapte à votre visage unique pour un confort optimal.