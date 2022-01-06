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SH91Têtes de rasage de rechange

SH91/50

4.1
| (109) Avis | 81% recommandent ce produit
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
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i9000

i9000
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X9000/10

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9000/30

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9001/10

i9000

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Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9001/30

i9000

i9000
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i9000

i9000
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i9000 Prestige

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XP9200/30

Remplacez-les tous les 24 mois pour un rasoir comme neuf

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  • Lames NanoTech DualPrecision

  • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000

  • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige

  • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige

Un rasage au plus près de la peau

Un rasage au plus près de la peau

Les lames NanoTech DualPrecision rasent avec précision au plus près de la peau (jusqu'à -0,08 mm sous la peau), réalisant jusqu'à 165 000 coupes par minute. Les 72 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe.

Pour les rasoirs Series 8000, 9000 et 9000 Prestige

Pour les rasoirs Series 8000, 9000 et 9000 Prestige

Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez les têtes de rechange (les renfoncements doivent être parfaitement alignés avec les projections). 4. Remettez les bagues de fixation en place et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support des têtes de rasage et fermez.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

109

Avis

81%

recommandent ce produit

06/01/2022

België

België

super fonctionnalité

jjai eu le RQ1160 très mécontant en me rasent la tete ce détachais du rasoir tout les pieces au sol retourné chez vous deux fois sur garantie rien na changer j ai obter pour un braun pas de probleme mais j aime mieux philips car ces mon 10e vu la serie 9000 avec une tete fixe solide jai craquer pour et j en suis content

Avantages

bonne qualité

Contre

pour l instant néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

20/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Mon rasoir remis à neuf

Têtes de rechange identiques aux têtes d'origine. Le rasoir retrouve ses performances initiales.

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

Date of Use 2026-05-15

Cet avis concerne le produit SH91 SH91/50 Têtes de rasage de rechange

Date of Use 2026-05-15

17/04/2024

France

France

Acheteur vérifié

Identique à l'original

J'ai retrouvé un rasage comme à l'origine contrairement à d'autres têtes commandées sur Amazon qui n'ont pas tenu un an.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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