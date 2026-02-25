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  • Rasage de près et confort de la peau
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i9000Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9000/30

4.4
| (756) Avis | 90% recommandent ce produit
Rasage de près et confort de la peau
Le Philips i9000 offre un rasage de près grâce à son système Lift&Cut triple action et à ses têtes compactes et flexibles à 360°, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte votre peau et s'y adapte pour un confort et une précision ultimes.
Voir tous les avantages
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Ce produit

i9000 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

259,99 €

  • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    53,99 €

259,99 €

259,99 €

avec la technologie SkinIQ

Rasage de près et confort de la peau

  • Technologie Lift & Cut triple action

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Tête de précision flexible à 360°

  • Capteur Power Adapt

  • Garantie de 5 ans***

Précision maximale, résultats durables

Précision maximale, résultats durables

Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

756

Avis

90%

recommandent ce produit

25/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Je suis enchanté de mon rasoir Philips

Rasoir super performant, rade de près. Je suis enchanté

Avantages

Rase de près

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

15/08/2025

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir Philips

Comme à l'accoutumée, un produit d'une qualité irréprochable, offrant des performances constamment améliorées.

Avantages

Auto Affûtage

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver Series 8000 S8697/35 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver Series 8000 S8697/35 Rasoir électrique 100 % étanche

19/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Rasoir au top, tondeuse moyenne

Utilisateur de rasoir électrique depuis toujours, j'ai été bluffé par les performances de ce rasoir Philips notamment sur des barbes de 4/5 jours, aucune irritation, aucune sensation "d'arrachage", seul petit bémol : la tondeuse est très petite et moyennement performante.

Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-02

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Date of Use 2026-04-02

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent

  2. par rapport à un revêtement sans billes

  3. après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat

  4. par rapport à une cartouche remplie d'eau