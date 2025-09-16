Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
CP2340/01
Trousse de luxe pour un rangement pratique du rasoir
Utilisez la trousse pour garder votre rasoir propre, protégé et bien rangé à la maison ou en voyage.
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Pièces de rechange
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.