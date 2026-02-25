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Ce produit
i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
229,99 €
SH91
Têtes de rasage de rechange
53,99 €
229,99 €
229,99 €
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
Capteur Power Adapt
Garantie de 5 ans***
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
4.4
sur 6
756
Avis
90%
recommandent ce produit
VDBC
25/02/2026
België
Acheteur vérifié
Je suis enchanté de mon rasoir Philips
Rasoir super performant, rade de près. Je suis enchanté
Avantages
Rase de près
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Bruno.M
15/08/2025
België
Acheteur vérifié
Rasoir Philips
Comme à l'accoutumée, un produit d'une qualité irréprochable, offrant des performances constamment améliorées.
Avantages
Auto Affûtage
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 8000 S8697/35 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 8000 S8697/35 Rasoir électrique 100 % étanche
19/07/2026
France
Acheteur vérifié
Rasoir au top, tondeuse moyenne
Utilisateur de rasoir électrique depuis toujours, j'ai été bluffé par les performances de ce rasoir Philips notamment sur des barbes de 4/5 jours, aucune irritation, aucune sensation "d'arrachage", seul petit bémol : la tondeuse est très petite et moyennement performante.
Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-02
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Date of Use 2026-04-02
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat