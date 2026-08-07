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  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant
  • Rasage précis et puissant

Philips Shaver 700 SeriesRasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S792/06

4.1
| (19) Avis
Rasage précis et puissant
La gamme Philips 700 avec ses lames de précision DualSteel et sa technologie Lift & Cut coupe les poils avec une précision extraordinaire allant jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage de près. Son design compact haut de gamme est conçu pour épouser parfaitement les lignes de votre corps : c'est votre allié idéal pour toutes les occasions.
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage précis et puissant

  • Technologie Lift&Cut

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Têtes flexibles 4D

  • Moteur magnétique puissant

Rasage puissant au plus près de la peau

Rasage puissant au plus près de la peau

Notre technologie brevetée Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage au plus près de la peau. Précision optimale.

Efficacité avancée dans toutes les directions

Efficacité avancée dans toutes les directions

Nos lames Dual SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 4 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.

Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flexibles 4D s'inclinent et circulent dans quatre directions pour un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, garantissant ainsi un rasage confortable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.1

sur 6

19

Avis

2

07/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Travel razor

The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.

Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

19/06/2026

Nederland

Nederland

Compact, licht en perfect voor onderweg

Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.

Avantages

Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie

Contre

Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

11/06/2026

Nederland

Nederland

Een heel handig apparaat!

Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!

Avantages

Handig formaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-10

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. avec un rasage quotidien de 2,5 minutes