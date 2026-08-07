Mijn eerste indruk van de Philips S791/60 was eigenlijk een beetje dubbel. Het apparaat is erg klein en ziet er wel luxe uit, wat natuurlijk top is om mee te nemen, maar met mijn grote handen moest ik daar wel even aan wennen. Ook de bediening is anders dan bij veel andere scheerapparaten. Je zet hem niet op de normale manier aan en uit, maar door over de bediening te vegen. In het begin vond ik dat eerlijk gezegd wat onhandig. Na een tijdje ben ik eraan gewend en werkt het juist erg fijn. Voor wat betreft scheren ben ik positief. Bij droog scheren wordt het gezicht redelijk glad, al verwacht ik van een elektrisch scheerapparaat nooit hetzelfde als van een scheermes. Wat voor mij wel een duidelijk verschil maakt, is nat scheren. Dat vind ik veel fijner en het resultaat voelt voor mijn gevoel gladder en lekkerder aan. Een ander sterk punt is het schoonmaken, dat gaat echt heel gemakkelijk en snel. Even schoonmaken en het apparaat is weer klaar voor de volgende scheerbeurt. Dat vind ik vooral handig omdat ik niet graag veel tijd kwijt ben aan dit klusje. Ook de batterijduur bevalt goed. Ik hoef hem niet voortdurend op te laden en door het compacte formaat is hij ideaal om mee te nemen tijdens een vakantie of weekendje weg. En mocht het scheerapparaat leeg zijn is een 5-tal minuten genoeg om voor een goede scheerbeurt te zorgen. De ingebouwde neustrimmer vind ik wat minder bijzonder. Hij werkt gewoon, maar doet voor mij niet beter wat andere neustrimmers ook doen. Dat is overigens geen groot minpunt, want met alle neustrimmers die ik tot nu toe heb gehad, heb ik eigenlijk hetzelfde. Ondanks een paar kleine punten waar ik aan moest wennen ben ik dus eigenlijk vooral positief. Vooral het kleine formaat, de batterijduur, het makkelijke schoonmaken en de mogelijkheid om prettig nat te scheren maken dit voor mij een fijn scheerapparaat.