La plus grande puissance d'aspiration*

L’aspirateur sans sac Series 9000 dispose de la plus grande puissance d’aspiration de sa catégorie* grâce à son moteur performant et efficace de 900 W. Avec une absorption de poussière de 99,9 %**, cet aspirateur convient au nettoyage en profondeur de toute la maison, des sols durs jusqu’aux moquettes à poils longs. La buse innovante TriActive Ultra nettoie en profondeur et sur tous les côtés, en avant comme en arrière. Par ailleurs, sa grande brosse rotative turbo est idéale pour enlever la saleté tenace de vos tapis. Voir tous les avantages