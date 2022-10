De hoogste zuigkracht*

De stofzuiger zonder zak series 9000 heeft de hoogste zuigkracht in zijn klasse*, dankzij de krachtige en efficiënte 900W motor. Met een stofopname van 99,9%** is deze stofzuiger geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. Het innovatieve TriActive Ultra-mondstuk reinigt grondig en langs alle kanten, zowel voorwaarts als achterwaarts. Dankzij de ergonomische handgreep, met geïntegreerde afstandsbediening, is stofzuigen nooit zo comfortabel geweest. De grote roterende turboborstel is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit uw tapijt. Bekijk alle voordelen