Restez en rythme...

Ce casque sans fil True Wireless avec haut-parleurs de 10 mm et réduction de bruit active hybride vous permet d'écouter les sons qui vous tiennent à cœur. Design en forme de crosse de hockey, résistance IPX4 aux éclaboussures et à la transpiration et boîtier de charge offrant 24 h d'autonomie. Voir tous les avantages