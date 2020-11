30 heures d'autonomie pour tous vos trajets.

Semaine après semaine, ce casque vous accompagne pendant vos déplacements les plus astreignants. Il se recharge en seulement une heure et demie, et vous offre 30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation. Les deux niveaux de charge rapide - Charge rapide et Charge éclair - vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire, pour une utilisation du lundi au vendredi, voire au-delà.