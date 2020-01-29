ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd
  • Slank design. 30 uur afspeeltijd

Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Slank design. 30 uur afspeeltijd
Waar u ook naartoe gaat, deze draadloze over-ear koptelefoon met gebalanceerd, gedetailleerd geluid en een speelduur tot 30 uur maakt uw reis aangenamer. Als u hem langer nodig hebt, kunt u hem tussendoor snel opladen voor 2 tot 6 uur extra
Bekijk alle voordelen

Draadloze koptelefoon voor audio met hoge resolutie

Slank design. 30 uur afspeeltijd

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

Elke reis. 30 uur afspeeltijd.

Week in, week uit: deze hoofdtelefoon kan zelfs de meest veeleisende reizen aan. Eén keer opladen duurt slechts 1,5 uur en geeft u 30 uur afspeel- of gesprekstijd. Met de twee opties voor snel opladen —Rapid Charge en Quick Charge — hebt u twee of zes uur extra. Zo kunt u van maandag tot vrijdag en daarna blijven luisteren.

Helder geluid. Krachtige bas

Perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers zorgen voor een diep basgeluid en heldere middentonen

Flexibel ontwerp

Deze draadloze koptelefoon heeft zachte oorschelpen die in twee richtingen kunnen worden opgevouwen. U kunt ze plat opvouwen, ideaal om ze op te bergen in een lade of in de bijgevoegde opberghoes. U kunt ze ook plat en naar binnen vouwen, waardoor een compact pakketje ontstaat dat in jaszakken en tassen past.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Voordelen

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Nadelen

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Voordelen

Son super

Nadelen

Volume pourrait être un peu plus fort

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

07/02/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Voordelen

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. De werkelijke resultaten kunnen variëren