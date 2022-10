Commandes intégrées. Appels clairs.

Les boutons et le sélecteur sur les coques vous permettent de mettre en pause votre playlist, de répondre au téléphone, de régler le volume et de réactiver l'assistant vocal de votre téléphone. Les appels sont clairs et agréables et vous pouvez appairer votre casque à deux appareils simultanément.