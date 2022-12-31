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Niet meer leverbaar
TAH6506BK/00
Actieve ruisonderdrukking
Slank en licht
Multipoint-koppeling
Wilt u geluid verminderen als u onderweg bent? De interne microfoons in de oorschelpen van deze draadloze over-ear-koptelefoon filteren het motorgeluid dat u niet wilt horen, zodat u vrij bent om bij uw favoriete muziek te zijn.
De ovale oorschelpen en het slanke frame geven een opvallend gevoel van stijl. De pasvorm over het oor creëert een afdichting die extern geluid passief isoleert. Drivers van 32 mm zorgen voor een diepe bas en helder, gedetailleerd geluid.
Stroomlijn uw werkdag. U kunt deze draadloze koptelefoon koppelen met twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd en daar naar wens tussen schakelen. Zo kunt u naar muziek luisteren vanaf uw laptop en oproepen aannemen vanaf uw telefoon.
2.9
van 5
17
Reviews & awards
Leonneke
31/12/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Draadloze koptelefoon
Deze draadloze koptelefoon werkt perfect. Ik ben allen nog even aan het uitvogelen hoe het werkt om te kunnen bellen. De omschrijving die er bij zit is daar te beknopt voor.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Draadloze hoofdtelefoon
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Voordelen
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Nadelen
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Juhu24
28/03/2024
Suisse
Geverifieerde koper
Sehr leichter Kopfhörer
Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.