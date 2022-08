Libérez vos oreilles. Entendez tout.

En course à pied, à vélo ou en balade, vous allez l'adorer. Léger, confortable et résistant, ce casque sport sans fil ouvert vous permet d'entendre votre musique et tous les bruits environnants. Au parc comme dans la rue, faites du sport avec encore plus de plaisir. Voir tous les avantages