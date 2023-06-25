Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
TAA7306BK/00
Maintien intra-auriculaire
Cardiofréquencemètre
Tours d'oreille ou t. d'oreille souples
Nettoyage par UV
Les tours d'oreille souples amovibles permettent un excellent maintien pendant les séances d'intensité faible à moyenne. Lorsque vous optez pour une séance plus intensive, les tours d'oreille amovibles maintiennent vos écouteurs en place. Choisissez la couleur de votre tour d'oreille en accord avec votre style.
Faites du sport plus intelligemment grâce à un cardiofréquencemètre compatible avec des applications populaires de sport et l'application Philips Headphones. Si l'application de votre choix prend en charge les informations en temps réel, votre fréquence cardiaque vous sera indiquée à l'oreille pendant votre séance. Vous saurez quand intensifier l'effort et quand mettre la pédale douce.
Soulevez de la fonte. Donnez-vous à fond sur le tapis de course. Quelle que soit la manière dont vous préférez recevoir votre dose d'endorphines, ce casque vous laisse transpirer en toute liberté ! Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de placer les écouteurs dans le boîtier de charge pour qu'un cycle de nettoyage par UV élimine jusqu'à 99 % des bactéries.
2.5
sur 6
13
Avis
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Acheteur vérifié
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7306BK True wireless sporthörlurar
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner