Aanraakbediening, ingebouwde microfoon en eenvoudig koppelen

Tik op de koptelefoon om uw afspeellijst te onderbreken, gesprekken aan te nemen of de spraakassistent van uw telefoon te activeren. De koptelefoon is klaar om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt. Nadat hij is gekoppeld, onthoudt hij het laatst gekoppelde apparaat.