Fonctions regroupées très pratiques

Les fonctions regroupées vous permettent de reconnaître facilement les touches dont vous avez besoin pour contrôler un appareil audio/vidéo particulier. Toutes les fonctions de l'appareil sont regroupées sur la télécommande. De plus, la partie supérieure de la télécommande présente des zones de couleur différente (noir, argent, aluminium, etc.), ainsi que des finitions de touches différentes (noir, argent, mat, brillant, etc.) afin de vous permettre d'identifier rapidement les touches utilisées pour commander un appareil audio/vidéo particulier.