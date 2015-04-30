Ich habe einen Philips SHL3565BK/00 Kopfhörer als Testexemplar bekommen. Um ihn wirklich gut beurteilen zu können, habe ich ihn wochenlang überall mit hingenommen, einschließlich einer Großraum-Disco, denn das Modell wird als DJ-Monitoring-Kopfhörer angepriesen und brauchte demzufolge den Härtetest. Klang: Grundsätzlich muss ich leider sagen- beim Klang ist dieser Kopfhörer in seiner Preisklasse keine Offenbarung. Den "tiefen Bass" vermisse ich genausosehr wie den auf der Verpackung angepriesenen "definierten Klang". Das Klangbild ist angenehm, jedoch nicht sehr differenziert oder klar. Man vermisst durchaus Druck in den Tiefen und Klarheit in den Höhen. Sobald man in die höheren Lautstärken geht, fangen die Kopfhörer leider schnell an sehr unsauber zu verzerren. Der Klang des Mikrofons ist gut, natürlich ist auch die Fernbedienung richtig nützlich, wenn man unterwegs mit dem Handy Musik hört oder auch mal telefonieren möchte. Konstruktion und Design: Hier liegt ganz klar die Stärke des Kopfhörers. Ein sehr angenehmes On-Ear-Modell, das richtig gut aussieht. Der Stoff um den Kopfhörerbügel fühlt sich gut an, ist angenehm gepolstert, und bekommt auch nicht so schnell Macken wie oft verwendete Kunstleder etc. Auch der Druck am Ohr ist optimal. Mit einem relativ großen Kopf habe ich keine Probleme, dass mir irgendwann Kopf oder Ohren wehtun, der Kopfhörer verrutscht aber auch bei einfachen Aktivitäten nicht. Dass man die Ohrmuscheln nur hoch- nicht aber z.B. seitlich wegklappen kann, macht ihn zwar zusammenfaltbar, als DJ-Monitor aber wieder unbrauchbar. Genauso ist das nicht wechselbare Kabel eine Schwachstelle. Mit der Zeit sehe ich hier bereits den klassischen Kabelbruch, schätzungsweise direkt nach der Ohrmuschel. Zusammenfassend: Gutaussehender Freizeitkopfhörer, höheren Ansprüchen wird er eher nicht gerecht. Für das, was er technisch und klanglich mitbringt, darf er ruhig nochmal ein wenig im Preis nach unten gehen.