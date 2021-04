Basses riches

Beaux et confortables, ces écouteurs intra-auriculaires haut de gamme produisent d'excellentes basses. Les haut-parleurs efficaces génèrent un son puissant. Les tubes ovales sont fournis avec 3 tailles d'embout, pour un maintien optimal et des basses profondes. Les coques métallisées sous vide sont épurées et élégantes. Voir tous les avantages