Son Surround

Profitez pleinement d'un son 3D cinématographique comme nul autre chez vous grâce au casque SHD9200, qui offre un son pur et richement détaillé grâce à la transmission d'audio non compressée et sans fil Kleer. Conçu pour vous apporter un réel confort, une liberté et un plaisir d'écoute incomparable. Voir tous les avantages