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SHD9200/10
Arrêté
L'entrée numérique prend-t-elle en charge le son Surround de type DTS/Dolby Digital 5.1 ?
Pourquoi est-il nécessaire de charger les piles fournies pendant 10 heures avant la première utilisation ?
Puis-je utiliser plusieurs casques sur une seule station d'accueil ?
Quelle est la fréquence de fonctionnement du casque Philips ?
Comment préserver l’autonomie de mon casque Philips ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?