ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage

Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Avis

Musique sans fil claire

Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec le casque SHD8600UG/10. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.

Voir tous les avantages

Numérique sans fil

Musique sans fil claire

  • Circum-aural

  • Noire

Transmission numérique irréprochable (2,4 GHz)

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

Haut-parleurs acoustiques pour une qualité sonore remarquable

Les haut-parleurs acoustiques produisent un son pur et équilibré, offrant une clarté et une précision superbes, aussi bien dans les hautes que les basses fréquences.

Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

27

Avis

29/07/2012

France

France

Excellent rapport qualité/prix

Une vraiment très, très bonne qualité de son : franchement, je ne m'attendais pas à une telle qualité pour ce prix-là -je précise que je me sers de ce casque pour écouter de la musique classique (un vrai régal !), suivre des films (on a l'impression d'être au milieu !) ou des émissions. D'autre part, je trouve très pratique le système de réglage automatique de la hauteur du casque et, contrairement à ce que je craignais, l'ensemble est agréable à porter, même sur une longue période (pour l'instant, le maximum expérimenté est de 7 heures d'affilée). Le seul petit "hic", c'est pour replacer correctement le casque sur son socle : il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois (mais c'est vraiment un très petit inconvénient par rapport aux qualités de cet appareil, et puis... quelle satisfaction quand on réussit du premier coup !!!). En résumé, je suis extrêmement contente de cet achat et je le recommande vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil

07/01/2012

France

France

Amélioration de mon écoute de TV

j'avais un appareil infra-rouge, votre système permet de conserver mes appareils auditifs sous le casque ce qui améliore beaucoup la fidélité de la transmission.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.