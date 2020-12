Musique sans fil claire

Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec le casque SHD8600UG/10. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal. Voir tous les avantages