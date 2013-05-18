Was op zoek naar een tv koptelefoon voor de kids, deze overtreft mijn verwachtingen. Het geluid is goed, diepe bassen, ook hoog is goed, en goede dynamiek, geen ruis, geen onderbrekingen, of interferenties. Heb er zelf muziek en film mee geluisterd. Je kan makkelijk een hele film mee kijken, hij is licht en zit comfortabel, je krijgt geen warme oren. En het omgevingsgeluid wordt voldoende tegen gehouden door de leren schelpkussens. Design is stijlvol en zeer functioneel, maar voelt licht en plastic aan. Ook laden gaat gemakkelijk, je hoeft de koptelefoon alleen op basisstation te zetten/leggen.