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Arrêté
SHB3595BK/10
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
6 h d'autonomie
Appairez votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil et profiter d'un son limpide.
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.
Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son précis aux basses puissantes, pour un plus grand plaisir d'écoute.
1.0
sur 6
1
Avis
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Contre
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Cet avis concerne le produit 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Cet avis concerne le produit 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth