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Alle series

  • De vrijheid van draadloos met krachtig geluid.
  • De vrijheid van draadloos met krachtig geluid.

Niet meer leverbaar

3000 seriesBluetooth-hoofdtelefoon

SHB3595BK/10

1
| (1) Beoordeling
De vrijheid van draadloos met krachtig geluid.
De compacte SHB3595 Bluetooth-oortelefoon levert een krachtig geluid met maximaal zes uur draadloos muziekplezier. Een draagbare oplossing met veel gebruiksgemak.
Bekijk alle voordelen

De vrijheid van draadloos met krachtig geluid.

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

  • Afspeelduur: 6 uur

Ondersteunt Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Ondersteunt Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om te genieten van kristalheldere muziek - draadloos.

Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm

Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm

Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een persoonlijke en perfecte pasvorm.

Efficiënte drivers van 8,6 mm produceren een helder en krachtig geluid

Efficiënte drivers van 8,6 mm produceren een helder en krachtig geluid

Compacte en efficiënte luidsprekerdrivers van 8,6 mm produceren een nauwkeurig geluid voor meer luisterplezier onderweg.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Nadelen

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Deze review is gemaakt voor 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Deze review is gemaakt voor 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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