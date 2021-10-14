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Niet meer leverbaar
SHB3595BK/10
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Afspeelduur: 6 uur
Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om te genieten van kristalheldere muziek - draadloos.
Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een persoonlijke en perfecte pasvorm.
Compacte en efficiënte luidsprekerdrivers van 8,6 mm produceren een nauwkeurig geluid voor meer luisterplezier onderweg.
1.0
van 5
1
Beoordeling
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Nadelen
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Deze review is gemaakt voor 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Deze review is gemaakt voor 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth