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Arrêté
SHB3185BK/00
Basses puissantes et dynamiques sans fil
Le casque Bluetooth® sans fil Philips SHB3185 est doté d'une fonction d'appairage NFC par simple contact. S'inspirant des casques DJ, il vous permet d'écouter de la musique pendant des heures, ou de discuter confortablement au téléphone, grâce à un design portable et pliable.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets aérés
Coussinets doux et respirants pour un confort d'écoute longue durée.
Haut-parleurs puissants 32 mm, pour des basses puissantes et dynamiques.
L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.
3.1
sur 6
10
Avis
rodbrown1949
29/12/2015
United Kingdom
Great value / well deigned product
Great value for money, very comfortable to wear, easy to use and pair! Charges from laptop via USB / Mini USB! Works with Smart TV, Android phone and Chromebook! Great stereo sound!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3185BK Bluetooth headset
Oui, je recommande ce produit
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FalcoG
27/11/2017
Deutschland
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Ich würde dieses Gerät weiterempfehlen. Gute Qualität.
Oui, je recommande ce produit
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Ohnenickname
20/06/2016
Deutschland
Toller Klang
Die Kopfhörer sehen sehr gut aus, sie liegen perfekt am Ohr und Kopf an. Sie sind sehr trage leicht und man merkt sie kaum. Das tolle ist, dass man über wie Kopfhörer auch telefonieren kann. Super Verständigung, ohne das Handy die ganze zeit am Ohr haben zu müssen. Akku hält gefühlt ewig! Einziger Nachteil, auf der rechten Seite, befindet sich eine blaue LED Lampe. Die blinkt in Sekunden Takt, Tags über merkt man es kaum, nachts im Bett ist sie unerträglich. Hab was drüber geklebt ;)
Oui, je recommande ce produit
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Les résultats réels peuvent varier.