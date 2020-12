Adapté aux petites bouches et mains

Les anneaux de dentition Classic Philips AVENT SCF882/01 sans bisphénol-A (BPA) permettent de masser les gencives douloureuses de votre bébé au cours des différents stades de poussées dentaires. Avec leur design amusant et coloré, ils tiennent parfaitement dans la main et la bouche de votre bébé et aident à apaiser les douleurs des poussées dentaires. Voir tous les avantages