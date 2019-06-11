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Philips AventAnti-colic avec valve AirFree™

SCF810/24

4.6
| (121) Avis | 93% recommandent ce produit

1 récompense

Conçue pour réduire les coliques, les gaz et les reflux*
La valve AirFree™ est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air. La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé de téter en position verticale. En limitant le volume d'air ingéré, elle réduit des problèmes courants tels que les coliques, gaz et reflux.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Garde la tétine pleine de lait et non d'air

Conçue pour réduire les coliques, les gaz et les reflux*

  • 2 biberons

  • 125 ml

  • Tétine à débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé d'adopter une position assise plus naturelle pour boire afin de réduire les reflux, faciliter la digestion et rendre l'allaitement plus agréable pour vous comme pour votre bébé.

La tétine reste pleine de lait et non d'air

La tétine reste pleine de lait et non d'air

Notre valve AirFree™ unique garde la tétine pleine de lait afin d'éviter que votre bébé n'avale de l'air lors de la tétée, ce qui permet de réduire des problèmes courants tels que coliques, reflux et gaz.

Il est prouvé que ce système anti-colique réduit les coliques et l'irritabilité*

Il est prouvé que ce système anti-colique réduit les coliques et l'irritabilité*

Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit le risque de coliques et l'irritabilité*. Comment ? Une valve située dans la tétine évite qu'un vide d'air ne se fasse dans la tétine pendant son utilisation, afin de permettre une tétée ininterrompue. Cela peut aider à réduire les coliques, les gaz et les problèmes courants liés à la tétée.

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Récompenses

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4.6

sur 6

121

Avis

93%

recommandent ce produit

11/06/2019

France

France

Excellent biberon

Biberon vraiment au top, grâce à la valve ma fille n'avale pas d'air quand elle prend son bibi. La tétine est super et solide. Je recommande vraiment !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF810/14 Anti-colic avec valve AirFree™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF810/14 Anti-colic avec valve AirFree™

26/05/2018

France

France

Biberon indispensable

Depuis que j’utilise ce biberon anti colique mon bébé avale moins d’air et j’ai remarqué qu’il avait moins mal au ventre. Je recommande ce biberon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF810/24 Anti-colic avec valve AirFree™

Oui, je recommande ce produit

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24/06/2021

Deutschland

Deutschland

Angenehmes Füttern

Da unser Kleiner einfach nicht an die Brust wollte mussten wir bei Zeit abpumpen und die Flasche geben. Er ist sehr gierig beim Trinken und hat dadurch sehr viel Luft geschluckt - auf die Folgen muss ich nicht weiter eingehen. Kurz und gut: wir haben uns die Anti-Kolik Flaschen 0+ geholt mit dem Airfree Ventil und sind begeistert!!! Langsames trinken, kein Drama - einfach top!!! Wir bleiben bei den 0+ Saugern, da er sehr gut zieht und viel Kraft hat und ihn der 0+ Sauger somit etwas mehr anstrengt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF810/14 Anti-colic mit AirFree™-Ventil

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La valve AirFree™ est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air. La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé de téter en position verticale. En limitant le volume d'air ingéré, elle réduit des problèmes courants tels que les coliques, gaz et reflux.

  2. 80 % des mamans étaient d'accord avec l'affirmation « mon bébé connaît moins de problèmes de tétée » dans le cadre d'un test de placement à domicile auprès de 144 mères aux États-Unis en 2017

  3. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent ont tendance à moins souffrir de coliques que ceux nourris avec un biberon traditionnel. De plus, on remarque une réduction significative de l'irritabilité nocturne.

  4. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.