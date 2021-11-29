ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

Philips AventAnti-colic met AirFree™-ventiel

SCF810/24

4.6
| (121) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

1 Prijs

Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
Het AirFree™-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden vermindert.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Houd de melk binnen en de lucht buiten

Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

  • 2 flessen

  • 125 ml

  • Speen voor pasgeboren baby's

  • 0m+

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.

Speen bevat melk, geen lucht

Speen bevat melk, geen lucht

Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Klinische studies hebben aangetoond dat de Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes, spugen en boertjes verminderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961308

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

121

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

29/11/2021

Nederland

Nederland

Perfect

De Ani-Colic fles is perfect voor mijn 2 maand oude baby. De fles zorgt er voor dat hij een stuk minder lucht binnenkrijgt wat daadwerkelijk resulteert in vermindering van krampjes waar hij vooral 's nachts last van had. Een heel klein minpuntje is dat het flesje wel iets smaller mag zijn maar dit is zeker niet storend.

Voordelen

Minder lucht, Minder klachten na de voeding

Nadelen

Flesje mag net iets smaller maar dit is zeker niet storend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

22/11/2021

Nederland

Nederland

Geen kraampjes meer!!

Na lange zoeken en deze mogen testen. Zijn we blij met het resultaat. Hiermee drinkt mijn kleintje perfect en rustig uit het flesje, maar ook zijn de nachtelijke krampjes weg!! En ook heel belangrijk het lekt niet!!

Voordelen

Geen nachtelijke krampjes meer!

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

22/11/2021

Nederland

Nederland

Perfect!

Na een mindere ervaring met difrax een fles van dit type aangeschaft en getest. Nu is deze fles met het anti colic systeem een goed product met een goede ontluchting en een fijne speen die makkelijk aanhapt voor onze baby. Tevens vinden wij de fles heel prettig schoon te houden. Dit heeft ons ertoe bewogen om de gehele starterset aan te schaffen. Ook is de uitgifte van melk goed gereguleerd ( weinig) wat voor onze baby ideaal is aangezien hij zeer gulzig drinkt.

Voordelen

Prettig schoon te houden

Nadelen

Geen minpunten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF810/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Het AirFree™-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden vermindert.

  2. 80% van de moeders was het ermee eens dat 'mijn baby minder voedingsproblemen ervoer' in een thuistest met 144 moeders in de VS in 2017

  3. Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.

  4. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.