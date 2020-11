Stérilisateur micro-ondes à vapeur 2 minutes

Le stérilisateur micro-ondes à vapeur permet de stériliser biberons et autres objets en seulement 2 minutes, éliminant 99,9 % des microbes et bactéries. La durée exacte d'un cycle dépend bien évidemment de la puissance de votre four à micro-ondes : 2 minutes à 1 200-1 850 W, 4 minutes à 850-1 100 W, 6 minutes à 500-800 W.