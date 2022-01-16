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  • Stérilisateur micro-ondes à vapeur rapide
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Arrêté

Philips AventStérilisateur micro-ondes à vapeur

SCF282

4.8
| (44) Avis | 98% recommandent ce produit
Stérilisateur micro-ondes à vapeur rapide
Le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent est idéal pour une stérilisation rapide et efficace, à la maison ou en déplacement. Vous pouvez stériliser jusqu'à 4 biberons Philips Avent ou autres objets en même temps, afin d'éliminer 99,9 % des bactéries en 2 minutes.
Voir tous les avantages

Pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Stérilisateur micro-ondes à vapeur rapide

  • Élimine 99,9 % des bactéries

  • Stérilise en 2 minutes

  • Peut contenir 4 biberons Philips Avent

  • Convient à la plupart des micro-ondes

Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes efficace en seulement 2 minutes

Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes efficace en seulement 2 minutes

Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes peut être utilisé pour stériliser les biberons et autres produits en seulement 2 minutes. Il élimine 99,9 % des germes et des bactéries. La durée exacte du cycle dépend bien sûr de la puissance du micro-ondes. 2 minutes pour un micro-ondes de 1 200-1 850 W, 4 minutes pour un micro-ondes de 850-1 100 W, 6 minutes pour un micro-ondes de 500-800 W.

Élimine 99,9 % des germes et des bactéries

Élimine 99,9 % des germes et des bactéries

Il a été prouvé que le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes tue 99,9 % des germes et des bactéries.

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures tant que le couvercle reste fermé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 6

44

Avis

98%

recommandent ce produit

3
2

16/01/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Wir lieben das Produkt!

Der Dampfsterilisator ist super in der Anwendung. Einfach zu bedienen & platzsparend. Ich würde die Wahl jeder Zeit wieder treffen. Alle Flaschen und Schnuller waren fix wieder einsatzbereit. :)

Avantages

Platzsparend, einfach zu bedienen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

06/10/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr geräumig

Bietet viel Platz ist einfach in der Handhabung!! Wird aussen nicht dolle heiß beim verwenden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

14/01/2020

Deutschland

Deutschland

Sensationelles Produkt

Super Produkt Das Produkt wurde mir von Philips kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Seit fast 2 Wochen testen wir nun schon den Mikrowellendampfsterilisator und sind sehr zufrieden. Die Bedienung ist kinderleicht und die Anleitung gut zu verstehen. Flaschen erst einmal gründlich abspülen, dann in den Sterilisator stellen, Deckel drauf und ab damit in die Mikrowelle, je nach Watt Leistung der Mikrowelle warten bis die Sterilisation fertig ist, abkühlen lassen und die Flaschen sind wieder einsatzbereit. Wir sind sehr zufrieden mit den Produkt und finden es sehr praktisch, da man es gut mit in den Urlaub nehmen kann und sich dort das abkochen der Flaschen zum sterilisieren sparen kann.

Avantages

Tolles Produkt, kann man überall mit hinnehmen wo eine Mikrowelle vorhanden ist

Contre

keins

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

Oui, je recommande ce produit

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