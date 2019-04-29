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Niet meer leverbaar
Doodt 99,9% van de bacteriën
Steriliseert in 2 minuten
Voor 4 Philips Avent-flessen
Past in de meeste magnetrons
De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.
Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.
Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.
4.8
van 5
44
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Steva
29/04/2019
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Thorough and fast
This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser
Steva
29/04/2019
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Thorough and fast
This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser
Jenny12355
24/04/2019
United Kingdom
Onderdeel van promotie
A change that will be staying.
Being a mummy of 4 this was the prefect product. I currently use a different brand which was getting on my nerves so wanted to give the AVENT brand a go and I am glad I did as I love it. The things I love about the ADVENT..... Easy to use and to clean Nice and quick - 2 mins less then what a cup of tea would take to make. Only water is used and nothing else. Max of 4 bottles can be cleaned at once. Stays sterile for 24 hours. I have even used it for some teething toys and dummies.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser