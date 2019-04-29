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  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator

Niet meer leverbaar

Philips AventMagnetronstoomsterilisator

SCF282

4.8
| (44) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Snelle magnetronstoomsterilisator
De Philips Avent-magnetronstoomsterilisator is ideaal voor snel en effectief steriliseren, zowel thuis als onderweg. Er kunnen maximaal 4 Philips Avent-flessen of producten tegelijk worden gesteriliseerd, waarbij 99,9% van de bacteriën in slechts 2 minuten wordt gedood.
Bekijk alle voordelen

Voor gebruik thuis en onderweg

Snelle magnetronstoomsterilisator

  • Doodt 99,9% van de bacteriën

  • Steriliseert in 2 minuten

  • Voor 4 Philips Avent-flessen

  • Past in de meeste magnetrons

Magnetronstoomsterilisator Klaar in slechts 2 minuten

Magnetronstoomsterilisator Klaar in slechts 2 minuten

De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.

Doodt 99,9 % van ziektekiemen en bacteriën

Doodt 99,9 % van ziektekiemen en bacteriën

Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.

Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

44

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

3
2

29/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Thorough and fast

This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser

29/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Thorough and fast

This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser

24/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

A change that will be staying.

Being a mummy of 4 this was the prefect product. I currently use a different brand which was getting on my nerves so wanted to give the AVENT brand a go and I am glad I did as I love it. The things I love about the ADVENT..... Easy to use and to clean Nice and quick - 2 mins less then what a cup of tea would take to make. Only water is used and nothing else. Max of 4 bottles can be cleaned at once. Stays sterile for 24 hours. I have even used it for some teething toys and dummies.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Microwave steam steriliser

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