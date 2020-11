Snelle magnetronstoomsterilisator

De Philips Avent-magnetronstoomsterilisator is ideaal voor snel en effectief steriliseren, zowel thuis als onderweg. Er kunnen maximaal 4 Philips Avent-flessen of producten tegelijk worden gesteriliseerd, waarbij 99,9% van de bacteriën in slechts 2 minuten wordt gedood.